Многодетной семье и мужчине из Башкирии купят новые дома взамен сгоревших

фото: МЧС РБ

Власти Башкирии выделили деньги на покупку жилья для погорельцев из села Мраково Кугарчинского района. Новые дома получат семья с троими детьми и мужчина.

– Там у нас два дома пострадало в Мраково. Надо быстро решить вопросы с предоставлением жилья. Прямо там [в селе – «КП-Уфа»] приобретайте. Мы все команды дали. Надо очень быстро сделать, чтобы они обустроились. Все-таки холода на улице, – сказал глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона также попросил помочь со сборами в школу детям из семьи погорельцев.

Напомним, пожар в двух домах в селе Мраково вспыхнул из-за нахлеста электропроводов. В происшествии никто из людей не пострадал.