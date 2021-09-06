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Общество6 сентября 2021 14:17

Мать из Уфы будут судить за жестокое обращение с малолетними детьми

Женщина уходила в запои и постоянно конфликтовала с сожителем в присутствии детей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура передала уголовное дело в суд

Прокуратура передала уголовное дело в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе по уголовному делу о жестоком обращении с детьми будут судить 28-летнюю горожанку. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии дознания, с октября 2018 по декабрь 2020 года обвиняемая распивала алкоголь в присутствии детей и не занималась их воспитанием, содержанием и обучением.

– Дети 2016 года рождения были лишены возможности регулярно питаться и вынуждены постоянно находиться с пьяной матерью и ее сожителем, между которыми постоянно возникали конфликты, – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь ей придется ответить за свое поведение уже в рамках уголовного дела