Мать из Уфы будут судить за жестокое обращение с малолетними детьми

Прокуратура передала уголовное дело в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе по уголовному делу о жестоком обращении с детьми будут судить 28-летнюю горожанку. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии дознания, с октября 2018 по декабрь 2020 года обвиняемая распивала алкоголь в присутствии детей и не занималась их воспитанием, содержанием и обучением.

– Дети 2016 года рождения были лишены возможности регулярно питаться и вынуждены постоянно находиться с пьяной матерью и ее сожителем, между которыми постоянно возникали конфликты, – добавили в надзорном ведомстве.

Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь ей придется ответить за свое поведение уже в рамках уголовного дела