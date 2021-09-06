В Башкирии за семь месяцев ввели в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья

Темпы строительства жилья в Башкирии остаются высокими

За период с января по июль 2021 года в Башкирии ввели в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Очередной статистикой в сфере строительства поделились в Башстате. По данным аналитиков, больше всего жилья достроили в марте – сразу 273 тысячи «квадратов». Меньше всего новых квадратных метров в квартирах и домах строители сдали в мае – 152 тысячи. Всего за семь месяцев было сдано в эксплуатацию порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья, это на 21% больше, чем в прошлом году.

Застройщики-юридические лица возводят в Башкирии 33,3% жилья. На долю индивидуальных застройщиков приходится остальные 66,7%.

По данным специалистов, которые собирали статистику, средняя стоимость «квадрата» жилья в квартирах в Башкирии составляет 53,3 тысячи рублей (40,9 в селе и 55,4 в городах).

В домах стоимость чуть ниже – 47,4 тысячи. Квадратный метр в частном доме в сельской местности оценили в 40,7 тысячи, а в черте города – в 50,2 тысячи.