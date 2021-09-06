В Башкирии сельчанин убил подругу и сжег труп в подвале

В Башкирии арестовали мужчину, который сжег тело подруги в подвале

В Башкирии арестовали жителя Учалинского района, который сжег труп своей подруги.

В пресс-службе местного суда рассказали, что жуткая история произошла в деревне Москова. По данным следствия, 41-летний мужчина распивал алкоголь в компании своей 55-летней подруги. Будучи пьяным, он схватил женщину за шею и придушил. После этого он связал жертву бельевой веревкой и хладнокровно зарезал ножом. Совершив преступление, он сбежал.

Через некоторое время душегуб вернулся в дом своей жертвы и решил скрыть содеянное. Он перенес окровавленный труп в сарай, выкинул и в погреб и поджег здание. Несмотря на то, что дом сгорел полностью, тело хозяйки смогли опознать.

Вскоре стражи порядка вышли на след мужчины. Оказалось, что ранее подозреваемый был неоднократно судим. Учитывая этот фактор, суд решил отправить его в СИЗО. Сейчас продолжается расследование уголовного дела об убийстве.