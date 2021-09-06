«Лето было очень тяжелое»: Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с лесными пожарами

Фото: Сайт главы Башкирии

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Башкирии. На оперативном совещании в правительстве он отметил, «лето было очень тяжелое».

Председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Фарит Гумеров рассказал на совещании, что в республике на прошедшей неделе произошло 26 лесных пожаров. В настоящее время продолжают действовать три очага на общей площади 1530 гектаров. Все три уже локализованы, в течение дня их должны ликвидировать.

Глава Башкирии отдельно отметил работу волонтеров в тушении лесных пожаров в регионе.

– Волонтерам огромное спасибо. Лето было очень тяжелое. Практически все лето они провели в лесу и тушили пожары, – отметил Хабиров.