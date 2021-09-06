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Здоровье6 сентября 2021 10:47

В Башкирии зафиксирован новый антирекорд по росту смертей от COVID-19

Всего от инфекции в республике скончались более 1,2 тысячи человек
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За сутки коронавирус был обнаружен еще у трехсот жителей Башкирии

За сутки коронавирус был обнаружен еще у трехсот жителей Башкирии

В Башкирии зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту смертей от коронавируса: за день жертвами инфекции стали 16 человек. С начала пандемии скончались уже 1 203 жителей республики. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За последние 24 часа COVID-19 был выявлен еще у 300 человек. Всего на территории республики зарегистрировано 58 862 случая инфицирования. Переболели коронавирусом 52 496 человек, 32 из них снялись с учета по выздоровлению за последние сутки.

Первым компонентом вакцины привились 1,186 млн жителей Башкирии, вторым – 1,046 млн.