Власти Башкирии заявили о снятии особого противопожарного режима в республике

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня, 6 сентября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров заявил, что в регионе официально снят особый противопожарный режим. Напомним, еще в апреле 2021 года из-за засухи и аномальной жары в Башкирии ввели особый противопожарный режим, согласно которому всем жителям республики было запрещено разводить открытый огонь во дворах и огородах частных домов, а также жечь костры в лесах и парках.

- В отчетный период (неделя с 30 августа по 5 сентября – Ред.) снят особый противопожарный режим с территории республики и режим чрезвычайной ситуации, действовавший в ряде муниципалитетов, введенные в связи с неблагоприятными погодными явлениями, - заявил Фарит Гумеров.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех спасателей, принимавших участие в тушении лесных и природных пожаров, накрывших территорию республики из-за аномальной жары и засухи.