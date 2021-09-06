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Здоровье6 сентября 2021 10:26

В школах Башкирии растет заболеваемость коронавирусом

По словам министра образования республики, болеют и ученики и педагоги
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Ситуацию с распространением коронавируса в школах Башкирии чиновники назвали «стабильной»

Ситуацию с распространением коронавируса в школах Башкирии чиновники назвали «стабильной»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 6 сентября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Айбулат Хажин заявил, что в школах «наблюдается небольшой рост заболеваемости» COVID-19. При этом чиновник назвал ситуацию «стабильной».

В ответ на это глава региона Радий Хабиров потребовал от министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина «особо» докладывать о заболеваемости в школах, колледжах и в вузах на каждом оперативном совещании.

- Чтобы мы могли смотреть динамику. Мы прекрасно понимаем, что заболевания будут. Если динамика ровная, значит хорошо, если не ровная, значит, будем думать, что с этим делать, - заявил Радий Хабиров.