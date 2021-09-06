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Общество6 сентября 2021 10:08

«Самый сильный человек России» из Башкирии спас сову, которую сбила фура

Эльбрус Нигматуллин принес птицу домой
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Эльбрус Нигматуллин // vk.com

фото: Эльбрус Нигматуллин // vk.com

Обладатель звания самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин спас сову, которую сбила фура. Об этом стронгмен написал в своих соцсетях.

– Вчера [5 сентября – «КП-Уфа»] на трассе на моих глазах фура сбила сову. Я ехал сзади грузовика. Остановился посмотреть, жива ли птица. Лежала без признаков жизни, но когда взял на руки, она открыла глаза. Решил забрать ее с собой и помочь вылечить, – написал богатырь.

Нигматуллин принес сову домой. К утру, по его словам, птица стала выглядеть "бодрее". Сегодня Стронгмен передал ее ветеринарной клинике.