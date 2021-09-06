Башкирия отправила своих медиков в Удмуртию для борьбы с COVID-19

Бригада медиков, направленная в Удмуртию // фото: БГМУ

Бригада медиков из Башкирии по поручению Минздрава России была направлена в Удмуртию для борьбы с коронавирусом. Сегодня, 6 сентября, специалисты уже преступили к работе в медучреждениях республики. Об этом сообщила пресс-служба Башкирской государственного медицинского университета.

Как пояснили в вузе, в состав бригады врачей вошли анестезиологи-реаниматологи, инфекционист и бактериолог. У всех них есть опыт работы в инфекционных госпиталях Башкирии. Группу медиков возглавляет кардиолог Айдар Ахметшин.

Ранее глава республики Радий Хабиров сообщал, что «большая делегация» врачей башкирского медуниверситета отправилась в Узбекистан, чтобы лечить там пациентов, зараженных COVID-19.