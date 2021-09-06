Под Уфой 17-летний парень на питбайке погиб при столкновении с грузовиком

фото: ГИБДД РБ

В Уфимском районе Башкирии насмерть разбился 17-летний парень – за рулем питбайка он выехал со второстепенной дороги на трассу и врезался в грузовик. ДТП случилось 5 сентября в восьмом часу вечера на 16 километре автодороги Уфа-Чишмы. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– 17-летний уфимец, управляя питбайком «Kavo», столкнулся с «Hino Ranger». Несовершеннолетний мотоциклист от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что грузовик двигался по главной дороге, – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

Водитель грузовика рассказал, что мотоцикл выехал на него «на большой скорость», и он «даже не успел его заметить». Сейчас по факту смертельной аварии дорожная полиция проводит проверку