Аналитик спрогнозировал четвертую волну коронавируса в Башкирии

С 26 августа в Башкирии ежедневно регистрируется более 300 инфицированных COVID-19

Башкирию может накрыть четвертой волной коронавируса уже в октябре. Так считает аналитик открытых данных Александр Драган. Специалист проанализировал статистику заболеваемости в регионе по запросу РБК Уфа и сделал прогноз.

Драган полагает, что новый всплеск инфицированных спровоцирует возвращение школьников и студентов к учебе, а также рост деловой активности. На ситуацию с COVID-19 в регионе повлияет и погода – «с похолоданием и дождями люди больше проводят времени в помещениях».

– В сентябре в Башкирии возможен небольшой спад, однако к октябрю он уже сменится новым ростом, причём с куда более высокой базы, чем год назад. И третья волна, так и не закончившись, перейдёт в четвёртую, – сделал прогноз специалист.

По данным на 5 сентября в Башкирии подтверждено более 58,5 тысячи случаев коронавируса (с 26 августа в республике каждые сутки стабильно выявляется более 300 инфицированных). Переболели ковидом за все время 52,4 тысячи жителей, умерли – 1 187 (как минимум 12 смертей регистрируется ежедневно с 20 августа).