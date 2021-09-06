«Покойся с миром»: в Башкирии в ДТП погиб 35-летний администратор крупной группы в соцсети

Друзья и знакомые не могут поверить в случившееся.

В ночь на 4 сентября в Иглинском районе Башкирии на автодороге Уфа-Охлебинино произошла смертельная авария, в которой погиб 35-летний уфимец Альберт С., администратор крупной группы во «Вконтакте» Techno Base. Об этом сообщили его друзья.

Известно, что в ту злополучную ночь Альберт ехал в Уфу из Акбердино. На своем «Лексусе» он не справился с управлением, съехал в правый кювет и опрокинулся. К сожалению, мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Сейчас начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в ГИБДД.

Друзья и знакомые не могут поверить в случившееся. Его запомнили добрым, жизнерадостным, очень отзывчивым и ответственным человеком.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.