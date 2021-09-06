Полицейские Уфы отчитались о массовых проверках водителей

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге.

В отделе ГИБДД рассказали об итогах массовых проверках водителей в столице Башкирии. За два дня, пятницу и субботу, полицейские проверили около 600 автомобилистов и пресекли более 70 нарушений ПДД.

Также ДПСники добавили, что задержали семерых водителей, которые управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Отметим, что такие массовые проверки не новость для уфимских автомобилистов. Они уже не удивляются большому количеству ДПСников на дорогах по пятницам и субботам.