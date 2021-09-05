Житель Нефтекамска убил одним ударом собаку, которая его укусила

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря – одни считают, что мужчина поступил правильно, другие же пожалели собаку.

4 сентября в Нефтекамске на улице Строителей возле дома 31 произошел трагический случай – мужчина убил собаку, которая его укусила, одним ударом. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи видно, как женщина идет с собакой небольшой породы на поводке (предварительно мопс – Ред.). Из-за угла резко появляется мужчина с пакетами, пес бросается на него и кусает того за ногу. Тогда горожанин взял один из пакетов и ударил им собаку. Этого удара хватило, чтобы убить животное. Далее мужчина скрылся, а женщина осталась на месте, достала телефон и куда-то звонила.

В МВД республики этот случай еще не прокомментировали.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря – одни считают, что мужчина поступил правильно, другие же пожалели собаку.

- Правильно сделал – защитился. Раз хозяйка собаки не приняла мер, не отдернула свою собаку, не дрессировала собаку, чтобы та вела себя хорошо, - пишет горожанин.

Также в комментариях появилась женщина, знавшая семью, которой принадлежала собака.

- Собачка-мопс преклонного возраста была любимицей в семье А Вы... Какой мерой меряете, той и вам будет отмерено! Ждать недолго осталось. Мягких облачков песику – за Радугой нет боли, - написала местная жительница.