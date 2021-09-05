В Уфе на ходу огнем охватило пассажирский автобус, водитель получил ожоги рук

Позже стало известно, что пострадал водитель автобуса – мужчина получил ожоги рук.

Сегодня вечером, 5 сентября, напротив дома 229 на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло ЧП – загорелся автобус ПАЗ, который следовал по маршруту 75 (ТСК Пушкинский – ОАО Амстар). Известно, что общественный транспорт начал гореть прямо на ходу. Пассажиры, а их было 30 человек, вовремя покинули автобус и не пострадали.

На место оперативно выехали спасатели, которые тушили пожар двумя стволами. Позже стало известно, что пострадал водитель автобуса – мужчина получил ожоги рук. Причина пожара устанавливается.

Ровно через 20 минут в столице загорелся второй автобус. На этот раз на проспекте Октября напротив дома 122/1. В этот раз пострадал ПАЗик №298 (Уфимский ДОК - СТЦ Мега). Его потушил водитель автобуса до прибытия пожарных. В салоне находились 15 человек, никто не пострадал.