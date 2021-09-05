В Уфе проверяют готовность труб к отопительному сезону

Когда дадут отопление в домах, пока неизвестно.

В столице Башкирии проверяют, насколько готовы трубы в многоэтажных домах к отопительному сезону. Эксперты осматривают инженерные сети, тепловые пункты в домах по улицам Достоевского, Худайбердина, Революционная, Мингажева и по проспекту Октября, отметили в мэрии Уфы.

- В целом по городу техническая готовность к принятию отопления на сегодняшний день составляет 94%, - прокомментировали в ведомстве.

Проверки позволят отрегулировать потребление тепловой энергии в жилых домах в предстоящий отопительный период. Когда дадут отопление в домах, пока неизвестно.