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Общество5 сентября 2021 17:20

В Уфе проверяют готовность труб к отопительному сезону

Мэрия готовится дать тепло в многоквартирные дома
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Когда дадут отопление в домах, пока неизвестно.

Когда дадут отопление в домах, пока неизвестно.

В столице Башкирии проверяют, насколько готовы трубы в многоэтажных домах к отопительному сезону. Эксперты осматривают инженерные сети, тепловые пункты в домах по улицам Достоевского, Худайбердина, Революционная, Мингажева и по проспекту Октября, отметили в мэрии Уфы.

- В целом по городу техническая готовность к принятию отопления на сегодняшний день составляет 94%, - прокомментировали в ведомстве.

Проверки позволят отрегулировать потребление тепловой энергии в жилых домах в предстоящий отопительный период. Когда дадут отопление в домах, пока неизвестно.