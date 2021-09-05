Похолодание до +2: погода в Башкирии на завтра, 6 сентября

Осень вступила в свои законные права, и сентябрь принес резкое похолодание и дожди. Фото: Эльвина АПАРИНА

Холодно, как в Сибири! Ну что, осень вступила в свои законные права, и сентябрь принес резкое похолодание и дожди. Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 6 сентября.

В понедельник в некоторых районах республики ночью похолодает до +2, +7 градусов. Также будет идти умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов, однако тепло ощущаться сильно не будет из-за северного ветра. Его порывы достигнут 8-10 м/с.

По предварительным данным, такой характер погоды сохранится на первую половину месяца из-за циклона. Будет ли бабье лето, такой информации метеорологи пока не дают.