Мальчика и девочку застали за взрослым занятием прямо на уроке в одной из уфимских школ

Одноклассник снял на видео, как его товарищи «парят» - затягиваются электронной сигаретой и выпускают дым, а потом опубликовал запись в социальных сетях.

В столице Башкирии в школе №104 в Демском районе мальчика и девочку застали за взрослым занятием прямо во время урока. Одноклассник снял на видео, как его товарищи «парят» - затягиваются электронной сигаретой и выпускают дым, а потом опубликовал запись в социальных сетях.

На видео видно, как девочка делает это скромно – как будто пробует впервые, оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что учителей нет рядом, а вот мальчик – настоящий профессионал, даже пускает колечки.

Бдительный горожанин просит провести беседу сотрудников ПДН и родителей этих детей, дабы объяснить, что курение опасно для здоровья.