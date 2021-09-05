Уфимец ценой своей жизни спас тонущую собаку

Сейчас на месте инцидента работают водолазы, они занимаются поисками погибшего.

Сегодня днем, 5 сентября, в Уфе на реке Белой произошел несчастный случай на воде. Как сообщили в МЧС республики, в Кировском районе города в районе причала 50-летний мужчина бросился в реку, спасая свою собаку. Об этом спасателям рассказали свидетели происходящего. Пса из воды уфимец вытащил, а вот сам выбраться из воды не смог – его тело до сих пор не найдено.

Сейчас на месте инцидента работают водолазы, они занимаются поисками погибшего.

Предположительно, со слов очевидцев, уфимец находился в состоянии алкогольного опьянения.