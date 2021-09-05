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Происшествия5 сентября 2021 15:51

Уфимец ценой своей жизни спас тонущую собаку

ЧП случилось на Белой
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сейчас на месте инцидента работают водолазы, они занимаются поисками погибшего.

Сейчас на месте инцидента работают водолазы, они занимаются поисками погибшего.

Сегодня днем, 5 сентября, в Уфе на реке Белой произошел несчастный случай на воде. Как сообщили в МЧС республики, в Кировском районе города в районе причала 50-летний мужчина бросился в реку, спасая свою собаку. Об этом спасателям рассказали свидетели происходящего. Пса из воды уфимец вытащил, а вот сам выбраться из воды не смог – его тело до сих пор не найдено.

Сейчас на месте инцидента работают водолазы, они занимаются поисками погибшего.

Предположительно, со слов очевидцев, уфимец находился в состоянии алкогольного опьянения.