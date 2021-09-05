28-летний водитель иномарки погиб в столкновении с КамАЗом в Башкирии

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, выжить в которой не было шансов.

Очередная смертельная авария произошла в восьмом часу утра в Краснокамском районе Башкирии. Здесь, на автодороге Арлан-Ашит столкнулись «Рено Дастер», которым управлял 28-летний молодой человек, и КамАЗ, за рулем которого находился 56-летний местный житель.

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, выжить в которой не было шансов. На месте аварии погиб ее водитель. Начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и установить причину столкновения транспортных средств.