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Происшествия5 сентября 2021 14:14

28-летний водитель иномарки погиб в столкновении с КамАЗом в Башкирии

Авария произошла в Краснокамском районе
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, выжить в которой не было шансов.

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, выжить в которой не было шансов.

Очередная смертельная авария произошла в восьмом часу утра в Краснокамском районе Башкирии. Здесь, на автодороге Арлан-Ашит столкнулись «Рено Дастер», которым управлял 28-летний молодой человек, и КамАЗ, за рулем которого находился 56-летний местный житель.

Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, выжить в которой не было шансов. На месте аварии погиб ее водитель. Начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и установить причину столкновения транспортных средств.