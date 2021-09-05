Сразу 13 человек скончались от коронавируса в Башкирии за сутки

36-ти пациентам удалось выздороветь, всего вирус с начала пандемии победили 52 464 человека.

Число жертв коронавируса в Башкирии продолжает расти. По состоянию на 11 часов 5 сентября администрация главы республики опубликовала свежие данные по заболеваемости. За сутки ковидом заболел 301 человек, теперь количество зараженных составило 58 562.

В стационарах лечатся 784 человека, большинство из них люди в возрасте 60 лет и старше - 477 пациентов. 60 в тяжелом состоянии, 10 - на ИВЛ. На амбулаторном лечении 4 127 человек, 2 263 пациента - пожилые.

Сразу 13 человек за минувшие 24 часа скончались от инфекции, общее количество умерших составило 1 187 человек (951 из них - люди старше 60 лет). 36-ти пациентам удалось выздороветь, всего вирус с начала пандемии победили 52 464 человека.

Также в регионе идет активная прививочная кампания – первым компонентом привились 1 185 657 человек, вторым – 1 044 173 человека.