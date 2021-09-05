Житель Башкирии проломил голову своему знакомому молотком

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В Давлекановском районе Башкирии употребление самогона закончилось мордобоем – 49-летнему мужчине проломили голову молотком. Несчастный выжил, но получил тяжелую травму. Подробности инцидента рассказали в МВД республики.

4 сентября трое мужчин распивали алкоголь в гостях у одного из них. В ходе застолья 48 и 49-летние ранее судимые мужчины начали конфликтовать с 52-летним собутыльником. Им показалось, что их товарищ в последнее время отклонился от своих идеалов и стал «жить не по их понятиям», и они решили избить его. Пострадавший убежал, но через некоторое время вернулся к ним уже с молотком. Один из обидчиков на тот момент уже ушел, а второй остался – он и получил удар молотком по голове. С травмой его доставили в больницу, а потом полицейские нашли злоумышленника. Отпираться он не стал – все рассказал, как есть. Молоток у него изъяли, самого доставили в отдел полиции.