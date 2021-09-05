Жители Башкирии возмущены массовыми селфи с Хабировым на Дне города в Октябрьском

Жителям Башкирии не понравилось, что никто не соблюдал масочный режим, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Накануне в Октябрьском шумно отметили День города. На 75-летний юбилей города прибыл и сам Радий Хабиров. В соцсети он опубликовал селфи с местными жителями, которые подходили сделать фотографии с главой на память. Однако вместо поддержки своих подписчиков на Хабирова обрушилась критика. Жителям Башкирии не понравилось, что никто не соблюдал масочный режим, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

- Зато в садики и школы не пускают родителей к детям. Ни в маске, ни без маски, привитые или нет: все равно. Как массовые мероприятия – так добро пожаловать, маски можно не носить, - пишут горожане.

- Ну вот, опять никто не соблюдает масочный режим и дистанцию. Потом и привитые в коридорах больниц борются с вирусом, - отмечают пользователи соцсетей.