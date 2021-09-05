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Общество5 сентября 2021 11:14

Жители Башкирии возмущены массовыми селфи с Хабировым на Дне города в Октябрьском

Горожане обратили внимание, что на празднике все были без масок
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Жителям Башкирии не понравилось, что никто не соблюдал масочный режим, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Жителям Башкирии не понравилось, что никто не соблюдал масочный режим, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Накануне в Октябрьском шумно отметили День города. На 75-летний юбилей города прибыл и сам Радий Хабиров. В соцсети он опубликовал селфи с местными жителями, которые подходили сделать фотографии с главой на память. Однако вместо поддержки своих подписчиков на Хабирова обрушилась критика. Жителям Башкирии не понравилось, что никто не соблюдал масочный режим, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

- Зато в садики и школы не пускают родителей к детям. Ни в маске, ни без маски, привитые или нет: все равно. Как массовые мероприятия – так добро пожаловать, маски можно не носить, - пишут горожане.

- Ну вот, опять никто не соблюдает масочный режим и дистанцию. Потом и привитые в коридорах больниц борются с вирусом, - отмечают пользователи соцсетей.