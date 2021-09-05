В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода

42-летний пешеход, житель Мелеузовского района, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП.

Смертельная авария произошла после полуночи 5 сентября в Мелеузовском районе Башкирии. На 14 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенск неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил мужчину, а потом скрылся с места происшествия.

42-летний пешеход, житель Мелеузовского района, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП. В ГИБДД пояснили, что на его одежде не было светоотражающих элементов.

Сейчас ведется розыск автомобилиста.

- Обладающих информацией, позволяющей установить причастного к происшествию водителя, просим сообщить в ближайший отдел полиции, - обратились сотрудники ГИБДД к жителям Башкирии.