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Происшествия5 сентября 2021 10:29

В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода

ГИБДД просит помощи в поисках у жителей республики
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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42-летний пешеход, житель Мелеузовского района, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП.

42-летний пешеход, житель Мелеузовского района, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП.

Смертельная авария произошла после полуночи 5 сентября в Мелеузовском районе Башкирии. На 14 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенск неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил мужчину, а потом скрылся с места происшествия.

42-летний пешеход, житель Мелеузовского района, получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте ДТП. В ГИБДД пояснили, что на его одежде не было светоотражающих элементов.

Сейчас ведется розыск автомобилиста.

- Обладающих информацией, позволяющей установить причастного к происшествию водителя, просим сообщить в ближайший отдел полиции, - обратились сотрудники ГИБДД к жителям Башкирии.