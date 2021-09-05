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Общество5 сентября 2021 9:39

Синоптики Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

Порывы ветра достигнут 17 м/с
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Отметим, что сильные осадки в начале сентября характеризуются как циклонический тип погоды.

Отметим, что сильные осадки в начале сентября характеризуются как циклонический тип погоды.

В Башгидромете опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – дожди все еще сохранятся. Также синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, а именно – усилении ветра до 17 м/с.

Также на отдельных участках автодорог ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Средняя температура воздуха в ближайшие три дня ночью составит +5, +7 градусов, днем воздух прогреется до +13, +18 градусов. Дожди будут идти каждый день, а ветер дуть с севера, местами до порывистого.

Отметим, что сильные осадки в начале сентября характеризуются как циклонический тип погоды.