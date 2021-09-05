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Политика5 сентября 2021 7:14

Ежегодная пресс-конференция Хабирова пройдет 8 сентября

Любой желающий сможет задать вопрос главе региона
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Посмотреть эфир можно будет по телеканалам БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, а также в интернете – в социальных сетях главы.

Посмотреть эфир можно будет по телеканалам БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, а также в интернете – в социальных сетях главы.

Стало известно, когда Радий Хабиров проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Она состоится 8 сентября в 19:00 – глава региона в прямом эфире телеканалов ответит на вопросы журналистов и жителей Башкирии. Посмотреть эфир можно будет по телеканалам БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, а также в интернете – в социальных сетях главы.

Интересующие вопросы можно задать через социальные сети – оставить комментарии под публикациями Хабирова в соцсетях, либо же записать видеообращение на камеру и загрузить файл в специальном разделе на сайте glavarb.ru.