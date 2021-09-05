Ежегодная пресс-конференция Хабирова пройдет 8 сентября

Посмотреть эфир можно будет по телеканалам БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, а также в интернете – в социальных сетях главы.

Стало известно, когда Радий Хабиров проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Она состоится 8 сентября в 19:00 – глава региона в прямом эфире телеканалов ответит на вопросы журналистов и жителей Башкирии. Посмотреть эфир можно будет по телеканалам БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, а также в интернете – в социальных сетях главы.

Интересующие вопросы можно задать через социальные сети – оставить комментарии под публикациями Хабирова в соцсетях, либо же записать видеообращение на камеру и загрузить файл в специальном разделе на сайте glavarb.ru.