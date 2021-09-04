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Общество4 сентября 2021 19:09

Прокуратура Башкирии купит за более чем 6 миллионов рублей трехкомнатную квартиру

Оплачено жилье будет из средств федерального бюджета
Захар ЯКОВЛЕВ
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Многоквартирный дом, в котором расположиться жилье, должен быть построен не ранее 2020 года

Многоквартирный дом, в котором расположиться жилье, должен быть построен не ранее 2020 года

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Прокуратура Башкирии купит за более чем 6 миллионов рублей трехкомнатную квартиру в Уфе. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Согласно опубликованному документу, общая площадь жилого помещения должна быть не менее 107 квадратных метров, жилая площадь – 60. Трехкомнатная квартира будет расположена кирпичном или панельном доме в Советском или Кировском районе.

Многоквартирный дом, в котором расположиться жилье, должен быть построен не ранее 2020 года. Также не допускается расположение квартиры на цокольном, подвальном или первом этаже здания.

Начальная (максимальная) цена контракта – 6 374 788 рублей. Оплата – из средств федерального бюджета. Дата проведения электронного аукциона назначена на 10 сентября этого года.