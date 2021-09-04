В Уфе ураган вырвал оконную раму с балкона жилого дома

Фото: УГЗ по Уфе

В Уфе сильный ветер вырвал оконную раму с балкона с 18-этажного жилого дома на улице Сун-Ят-Сена. Также Управление гражданской сообщило о ряде других происшествий в столице, вызванных непогодой.

В Кировском районе в девятиэтажном доме на улицу упала облицовочная плитка здания. На улице Степана Кувыкина с балкона с седьмого этажа облицовочная плитка упала на припаркованный автомобиль. В Ленинском районе пострадало авто из-за упавшей системы вентиляции. В результате происшествий, к счастью, никто не пострадал.

– В результате непогоды, обрушившейся вчера на Уфу, произошло 9 случаев падения деревьев на автомобили и линии электропередач. Были повреждены 2 транспортных средства и 2 участка ЛЭП наружного освещения. В настоящее время городскими службами последствий непогоды устранены, – сообщило Управление.