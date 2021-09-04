Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 12:30

Утепляйтесь и готовьте зонты! Конец недели в Башкирии выдастся холодным и дождливым

МЧС Башкирии опубликовало прогноз погоды на воскресенье
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Завтра Башкирию ожидают дожди, сильный ветер и туман

Завтра Башкирию ожидают дожди, сильный ветер и туман

Фото: Рустем АХУНОВ

Воскресенье 5 сентября выдастся холодным и дождливым для Башкирии. Это следует прогноза погоды, опубликованного региональным МЧС.

Специалисты ведомства прогнозируют на завтра облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, на востоке – умеренный, днем также выпадут осадки.

Ожидается юго-западный, западный ветер 7-15 м/с, местами он будет порывистый – 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5, +10°, при прояснении до +1°, днем будет прохладно – +13, +18°.

Ночью и утром на отдельных участках региональных прогнозируют туман с видимостью 500 и менее метров. Также, как сообщает МЧС, местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.