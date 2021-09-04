Утепляйтесь и готовьте зонты! Конец недели в Башкирии выдастся холодным и дождливым

Завтра Башкирию ожидают дожди, сильный ветер и туман Фото: Рустем АХУНОВ

Воскресенье 5 сентября выдастся холодным и дождливым для Башкирии. Это следует прогноза погоды, опубликованного региональным МЧС.

Специалисты ведомства прогнозируют на завтра облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, на востоке – умеренный, днем также выпадут осадки.

Ожидается юго-западный, западный ветер 7-15 м/с, местами он будет порывистый – 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5, +10°, при прояснении до +1°, днем будет прохладно – +13, +18°.

Ночью и утром на отдельных участках региональных прогнозируют туман с видимостью 500 и менее метров. Также, как сообщает МЧС, местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.