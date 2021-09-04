Смертность на фоне COVID-19 в Башкирии продолжает расти

Подавляющее число стационарных и амбулаторных больных – люди старше 60 лет Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии продолжает расти смертность от коронавируса. Минздрав республики поделился новым отчетом по ситуации с ковидом в регионе.

За минувшие сутки вирус выявили у 303 жителей Башкирии. Таким образом, число заболевших за все время пандемии составляет сейчас 58 261 человек.

В настоящее время в ковид-госпиталях региона проходят лечение 722 человека. Из них в тяжелом состоянии – 56, на аппарате ИВЛ – 10. Подавляющее число стационарных больных – люди старше 60 лет – 451 пациент.

Проходят лечение амбулаторно на данный момент 3 937 человек, в их числе лица старше 60 лет (2 165 пациента).

За сутки излечились от коронавируса 175 человек, за все время пандемии – 52 428 человек.

Жертвами опасной инфекции стали 15 жителей республики. Общее число умерших – 1 174 человека, в том числе люди старше 60 лет – 939 человек.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. За сутки первый компонент вакцины получили 9 650 человек, второй – 14 539. Полностью завершили вакцинацию 1 040 606 жителей республики.