Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на июль 2021 года составил 15 320,3 рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии увеличился средний размер пенсий по сравнению с прошлым годом. Статистику предоставили аналитики Башстата.

Согласно статистике, средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на июль 2021 года составил 15 320,3 рублей, годом ранее – 14 494,6 рублей. Таким образом, рост составил 825,7 рублей.

Численность пенсионеров в Башкирии в текущем году составляет 1 159 200 человек. В 2020 году, исходя из статистики, их было больше – 1 192 400 человек.

К июлю 2021 года средний размер пенсии по старости в республике составил 16 240,8 рублей, по инвалидности 10 214,4 рублей , по случаю потери кормильца 10 893,7 рублей.