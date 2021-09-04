В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 миллионов рублей

В комплексе будет производиться очистка и сушка пшеницы, ячменя и овса Фото: Мария ЛЕНЦ

В в Чишминском районе Башкирии построят комплекс по переработке сельхозпродукции стоимостью в 510 миллионов рублей. Проект строительства вчера рассмотрело руководство республики.

Проект, как сообщил генеральный директор компании «Агропромбизнес» Владимир Мохов, будет реализован в три этапа до 2025 года. В комплексе будет производиться очистка и сушка пшеницы, ячменя и овса. В перспективе планируется запуск цех отжима и розлива подсолнечного масла, а также производство комбикормов.

На производстве будут заняты 25 работников. Их всех планируют обеспечить жильем, для этого в селе Сайраново построят пять двухквартирных домов.

– На площадке для нового комплекса завершили необходимые изыскания и подготовили проектную документацию. Специалисты компании уже ведут переговоры по поставке технологического оборудования. В качестве мер поддержки проект получит статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Кроме того, инвестору возместят часть затрат на создание инженерной инфраструктуры, – сообщил Минсельхох Башкирии.