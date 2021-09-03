Аналитики рассказали, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю

Статистики выяснили, на какие продукты в Башкирии цены изменились больше всего

Аналитики Башстата рассказали, какие продукты в Башкирии подешевели и подорожали за неделю. Специалисты ведомства сравнили ценники за 23 и 30 августа.

Сильнее всего подорожали огурцы: 1 килограмм обойдется в 48,46 рубля – на 5,6% (или на 2,5 руб.) больше, чем неделей ранее. В цене также выросли фруктовые консервы для детского питания (435 руб. за кг: +2,9% или +12 руб.), конфеты в шоколаде (306,5 руб. за кг: +2,7% или +8 руб.), а также сыры (538 руб. за кг.: +1,9% или +9,8 руб.) и печенье (154,7 руб. за кг: +1,8% или +2,7 руб.).

В число продуктов питания, подешевевших за неделю, вошли:

- морковь (40,4 руб. за кг: -5,1% или -2 руб.);

- картофель (32,8 руб. за кг: -3,4% или -1 руб.);

- яйца (52 руб. за 10 штук: -2,9% или -1,5 руб.);

- капуста (37,7 руб. за кг: - 2,6% или -1 руб.);

- сухие смеси для детского питания (836,7 руб. за кг: - 1,9% или -16 руб.);

- маргарин (152 руб. за кг: -1,8% или -2,8 руб.).