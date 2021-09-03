Житель Башкирии устроил поножовщину в челябинской больнице

Потасовка произошла в туберкулезном отделении

Житель башкирского города Нефтекамска устроил поножовщину в челябинской больнице. Об этом сообщило местное управление Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 2 сентября в городской больнице Пласта. Как рассказала медсестра туберкулезного отделения, в одной из палат которого случилась потасовка, 59-летний уроженец Башкирии повздорил с другим пациентом. В какой-то момент он выхватил нож и ударил им оппонента в грудь. Пострадавшего – 53-летнего жителя деревни Новая Сололева – отвели в операционную и оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали мужчину из Нефтекамска и передали его полицейским.