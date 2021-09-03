В башкирском поселке из-за нахлеста электропроводов сгорели два дома

фото: МЧС РБ

В населенном пункте Березовая роща Кугарчинского района Башкирии из-за нахлеста электропроводов сгорели два дома и надворные постройки. Пожар начал распространяться по траве. Огонь вспыхнул сегодня днем, 3 сентября, сообщили в МЧС республики.

Тревожный вызов о пожаре поступил на пульт диспетчера экстренной службы в 14:35. На место происшествия были направлены пять единиц техники и 19 спасателей. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Сотрудники МЧС произвели опашку находящихся поблизости от пожара домов.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 16:00. Погибших и пострадавших нет.