В Башкирии за год произвели 4 миллиона тонн бензина

Башкирия занимает лидерские позиции по производству топлива и обработке нефти Фото: Иван МАКЕЕВ

Башкирия за 2020 год произвела 4 миллиона тонн бензина и заняла по этому показателю второе место по стране.

В преддверье Дня нефтяника в Башстате рассказали об этом виде промышленности в цифрах статистики за 2020 год. Оказалось, что республика произвела в «ковидном» году порядка 4 миллионов тонн автомобильного бензина – с этим показателем она занимает второе место по стране. Также регион занял первое место по объему производства дизельного топлива с цифрой в 8 миллионов тонн. Если говорить об объемах нефти, поступившей на переработку, то здесь республика также оказалась на втором месте – за год на заводы республики поступило 22 миллиона тонн сырья.

В сфере добычи и переработки нефтепродуктов на территории республики заняты порядка 35 тысяч работников. Это 13,4% от общего количества работников промышленной сферы или 3,3% от общего числа работников региона в целом.