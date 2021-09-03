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Общество3 сентября 2021 15:35

Опубликован график работы светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе

Звуковое сопровождение на нем будет выключаться на час раньше
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы опубликовала график работы светомузыкального фонтана на реконструируемой Советской площади, который был запущен 1 сентября.

Декоративное сооружение работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Его музыкальное сопровождение будет выключаться на час раньше.

Напомним, реконструкция Советской площади началась в прошлом году. Фонтан ознаменовал завершение первой очереди работ. В следующем году здесь установят памятник генералу Минигали Шаймуратову – монумент будет окружен колоннадой.