Опубликован график работы светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы опубликовала график работы светомузыкального фонтана на реконструируемой Советской площади, который был запущен 1 сентября.

Декоративное сооружение работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Его музыкальное сопровождение будет выключаться на час раньше.

Напомним, реконструкция Советской площади началась в прошлом году. Фонтан ознаменовал завершение первой очереди работ. В следующем году здесь установят памятник генералу Минигали Шаймуратову – монумент будет окружен колоннадой.