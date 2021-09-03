В Башкирии ожидается сильный ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

4 сентября в Башкирии ожидается пасмурная погода и сильный ветер.

С приходом сентября в республике окончательно установилась осенняя погода. Дневная среднесуточная температура воздуха опустилась до +13 градусов, а небо над Башкирией затянуло тучами.

В субботу, 4 сентября, к такой погоде прибавится сильный ветер. По данным Башгидромета, его скорость увеличится до опасных 26 метров в секунду. Тем не менее, сильных осадков на территории региона не ожидается. Грозы возможны лишь в некоторых районах Башкирии. Дневная температура воздуха поднимется до +18 градусов, а ночью похолодает до +9.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Температура воздуха ночью и днем будет держаться на уровне +16 градусов. Днем в столице ожидаются осадки и сильный ветер.