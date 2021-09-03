В Башкирии ожидается сильный ветер
Фото: Олег ЗОЛОТО
4 сентября в Башкирии ожидается пасмурная погода и сильный ветер.
С приходом сентября в республике окончательно установилась осенняя погода. Дневная среднесуточная температура воздуха опустилась до +13 градусов, а небо над Башкирией затянуло тучами.
В субботу, 4 сентября, к такой погоде прибавится сильный ветер. По данным Башгидромета, его скорость увеличится до опасных 26 метров в секунду. Тем не менее, сильных осадков на территории региона не ожидается. Грозы возможны лишь в некоторых районах Башкирии. Дневная температура воздуха поднимется до +18 градусов, а ночью похолодает до +9.
В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Температура воздуха ночью и днем будет держаться на уровне +16 градусов. Днем в столице ожидаются осадки и сильный ветер.