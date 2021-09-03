Число случаев коронавируса в Башкирии приближается к 58 тысячам

На госпитализации в Башкирии находятся 717 ковид-положительных пациентов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 57 958 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили у 304 жителей. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Прирост умерших от COVID-19 за день составил 14 пациентов. Всего жертвами инфекции в республике стали 1 159 человек. Переболели коронавирусом 52 253 жителя, 183 из них выздоровели за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями ковида в регионе числятся 4 546 человек: 3 829 лечатся дома, 717 лежат в больницах (64 находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ).

Первым компонентом вакцины против инфекции привились 1,17 млн жителей Башкирии, вторым – 1,02 млн.