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Здоровье3 сентября 2021 13:10

Число случаев коронавируса в Башкирии приближается к 58 тысячам

Сейчас носителями инфекции числятся более 4,5 тысячи человек, 64 из них находятся в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На госпитализации в Башкирии находятся 717 ковид-положительных пациентов

На госпитализации в Башкирии находятся 717 ковид-положительных пациентов

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 57 958 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию выявили у 304 жителей. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Прирост умерших от COVID-19 за день составил 14 пациентов. Всего жертвами инфекции в республике стали 1 159 человек. Переболели коронавирусом 52 253 жителя, 183 из них выздоровели за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями ковида в регионе числятся 4 546 человек: 3 829 лечатся дома, 717 лежат в больницах (64 находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ).

Первым компонентом вакцины против инфекции привились 1,17 млн жителей Башкирии, вторым – 1,02 млн.