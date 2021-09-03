Власти Башкирии назвали районы с самым большим поголовьем домашнего скота

Больше всего буренок держат в самых плодородных районах республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Башкирии самыми богатым на крупный рогатый скот оказался Стерлитамакский район республики. По данным регионального управления ветеринарии, там зарегистрировано 36812 буренок. Второе место по этому показателю занял Илишевский район, где в хозяйствах находится 33140 голов крупного рогатого скота. Замыкает тройку лидеров Чекмагушевкий район – там 31900 голов.

Также по данным районных и ветеринарных станций, малого рогатого скота (овцы и бараны) больше всего в Зианчуринском районе Башкирии – там поголовье достигает 58376 голов. Второе место по количеству овец занял Абзелиловский район – 29832 голов, а замкнул тройку лидеров Баймакский район Башкирии – 26732 голов.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе управления ветеринарии Башкирии, самое большое поголовье лошадей на территории республики зарегистрировано в Баймакском районе – 12448 голов. Второе место по числу лошадей в хозяйствах у Абзелиловского района (7760 голов). Замыкает тройку лидеров Учалинский район – там местные жители содержат 5675 лошадей.