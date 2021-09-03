Уфимский аэропорт откроет два новых рейса в Доминикану и один - в Египет Фото: Рустем АХУНОВ

Международный аэропорт Уфы до 8 октября откроет прямые авиарейсы в курортные города Египта и Доминиканской республики, а также в столицу Азербайджана Баку. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Башкирии.

16 сентября авиакомпания Air Cairo начинает полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх, который находится на побережье Красного моря. Рейсы будут выполняться раз в неделю на Airbus-320 вместимостью 174 пассажира. Местное время вылета – 00:05. Продолжительность рейса – 5 часов 10 минут.

1 октября «Аэрофлот» начнет летать в столицу Азербайджана Баку. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам – на самолете Airbus -320 вместимостью 158 пассажиров. Местное время вылета – 14:35.

5 октября авиакомпания AZUR air начинает полеты в доминиканский курорт Ла-Романа на берегу Карибского моря. Рейсы будут выполняться раз в 12 дней на на Boeing-777-300 вместимостью 531 человек. Продолжительность рейса – 14 часов.

8 октября появится еще одно доминиканское направление – город-курорт Пунта-Кана, омываемый Атлантическим океаном. Рейсы раз в 12 дней на Boeing-777-200 вместимостью 440 человек будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines.

В уфимском аэропорту попросили при планировании поездки ознакомиться с информацией о действующих условиях въезда в иностранные государства.