Сегодня «Салават Юлаев» начнет новый сезон КХЛ 2021/2022 выездным матчем с «Барысом»

Фото: Рустем АХУНОВ

В пятницу, 3 сентября, «Салават Юлаев» в Нур-Султане сыграет против местного «Барыса».

Игра в Казахстане будет первой для уфимской команды в новом сезоне. Летом «Салават Юлаев» провел не самую выдающуюся в плане наград «предсезонку», в которой травмировалось сразу несколько игроков основного состава. Тем не менее, уфимским любителям хоккея будет интересно посмотреть на то, как будет выглядеть летнее усиление башкирского клуба в деле – «Барыс» противник не самый грозный.

Игра в Нур-Султане начнется немного раньше, чем это обычно бывает в Уфе – в 18.30. Посмотреть игру можно будет на телеканале БСТ.