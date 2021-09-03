Стало известно, сколько всего в Башкирии действующих скотомогильников

К счастью, за последние 1,5 года в Башкирии массового забоя скота не было Фото: Олег УКЛАДОВ

В управлении ветеринарии Башкирии рассказали «КП-Уфа», что за последние полтора года в республике не было зафиксировано ни одного случая заражения домашнего скота редкими, не характерными для на нашего региона болезнями.

К тому же, власти смогли сохранить «эпизоотическое благополучие» домашнего скота от таких опасных, в том числе и для человека, болезней как африканская чума свиней, птичий грипп и другие. И это в условиях, когда случаи заражения подобными болезнями были зафиксированы практически во всех соседних с Башкирией регионах.

- В 2020 году и в первом полугодии 2021 года не было зафиксировано случаев вынужденного забоя животных из-за каких-либо особо опасных болезней, - отметили в пресс-службе управления ветеринарии Башкирии.

Однако на случай массового забоя скота в республике на сегодняшний день действует 877 скотомогильников. Самое большое количество находится в Баймакском районе Башкирии – 28. Чуть меньше скотомогильников расположено в Аургазинском районе республики – 25, рассказали «КП-Уфа» в ведомстве.