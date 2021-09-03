В Уфе вынесли приговор экс-налоговику, который обманул предпринимателя на 131 млн рублей

Налоговик взял у предпринимателя 131 млн рублей, обещая прибыль, и не отдал деньги Фото: Лия МУРАДЬЯН

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 48-летнему экс-сотруднику налоговой службы, который обманул предпринимателя на 131 млн рублей. Мужчину судили по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В 2013 году подсудимый, будучи начальником отдела межрайонной налоговой инспекции, познакомился с крупным бизнесменом. Он рассказал коммерсанту, что у него есть связи с руководителями крупный компаний-застройщиков Башкирии и возможности купить недвижимость по заниженной стоимости.

Налоговик предложил предпринимателю заключить договор займа, обещая вернуть деньги с выгодой. Бизнесмен согласился на сделку и в июле 2014 года передал подсудимому 131 млн рублей. Свои обязательства сотрудник налоговой службы так и не исполнил, потратив деньги по своему усмотрению. Вину на следствии и в суде он не признал.

Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу после оглашения вердикта.