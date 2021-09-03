Из-за бешеных лис в двух районах Башкирии в этом году объявляли карантин

Властям республики удалось предотвратить распространение бешенства среди домашнего скота Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году в Башкирии обнаружили два случая бешенства диких животных, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе управления ветеринарии республики. В обоих случаях специалисты обнаружили больных лис, которые вышли из лесов к людям. К счастью, распространения опасного заболевания, общего для животных и человека, удалось избежать – власти срочно объявили карантин в районах появления зараженных животных.

Как пояснили в управлении ветеринарии Башкирии, карантин по бешенству в этом году объявляли в Благоварском и Зилаирском районах республики. На сегодняшний день все ограничительные меры по карантину сняты.

Также в ведомстве отметили, что на данный момент в регионе удается сохранить «эпизоотическое благополучие» от таких опасных болезней домашнего скота, как африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, туберкулез, бруцеллез, нодулярный дерматит и другие. Все эти заболевания несут опасность, в том числе и для человека.

- Республика, практически со всех сторон окружен регионами, неблагополучными по инфекционным заболеваниям и существует постоянная угроза их проникновения. В целях сохранения благополучия в республике с начала 2021 года объем проведенных ветеринарных мероприятий составил более 15,1 млн обработок всех видов животных, в том числе более 2,3 млн диагностических исследований, 5,9 млн вакцинаций и более 6,9 млн. лечебно-профилактических обработок, - отметили в пресс-службе управления ветеринарии Башкирии.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году специалисты провели ветеринарно-санитарную обработку на площади более 73 млн квадратных метров в помещениях, где содержится домашний скот.