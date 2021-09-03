Министр здравоохранения Башкирии заявил, что пройдет ревакцинацию от COVID-19

фото: Максим Забелин // instagram.com

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в октябре пройдет процедуру ревакцинации против коронавируса. Накануне, 2 сентября, он сделал прививку от гриппа. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– В этом году параллельно проходят вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции. Настоятельно рекомендую заранее спланировать свой график прививок, чтобы сформировать хороший иммунитет, – написал Забелин. – Искренне советую не откладывать вакцинацию. Особенно в нынешней обстановке, когда следует учитывать возможность возникновения смешения вирусов.

Он добавил, что создания коллективного иммунитета к COVID-19 Башкирии нужно вакцинировать 2,4 млн жителей – это 60% от общего числа населения. По состоянию на 2 сентября первым компонентом вакцины в республике привились 1,116 млн граждан, вторым – 1,015 млн.