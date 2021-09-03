В Башкирии объявлено штормовое предупреждение по очень сильному ветру

Ветер в Башкирии усилится до 26 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение. По данным Башгидромета, сегодня, 3 сентября, днем и вечером в республике ожидается очень сильный ветер – его порывы достигнут 26 метров в секунду.

В региональном МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности. При усилении ветра ведомство советует укрыться в подъезде или прочном здании.

– Не следует прятаться около стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий, – обратилось МЧС к гражданам. – Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

По республике сегодня днем ожидаются кратковременные дожди, по северо-западу до сильных. Температура воздуха составит +17, +22°, по югу до 27°.