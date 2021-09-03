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Общество3 сентября 2021 9:05

В Башкирии утвердили даты Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году

Постановление о проведении мусульманских праздников подписал премьер-министр республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Башкирии мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году назначены на 2 мая (понедельник) и 9 июля (суббота) соответственно. Постановление об этом 2 сентября подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, в текущем году Ураза-байрам отмечался 13 мая, а Курбан-байрам – 20 июля. До конца года жителей Башкирии ожидают еще две праздничные даты: речь идет о Дне республики (11 октября, понедельник) и Дне народного единства (4 ноября, четверг). Эти дни объявлены нерабочими.