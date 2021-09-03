Деньги сразу! Уфимцам предложили платить за отопление авансом

Жителям предложили платить за тепло авансом, чтобы в отопительный сезон снизить финансовую нагрузку Фото: Александр ГЛУЗ

Уфимская ресурсоснабжающая компания МУП «УИС» предложила горожанам с сентября платить авансом за отопление, чтобы «спланировать свои расходы», связанные с погашением счетов за коммуналку зимой. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

– За счёт внесённого аванса, размер которого определяет сам собственник, образуется переплата, которая уменьшит финансовую нагрузку на потребителей в отопительный сезон, – отмечают в компании.

Напомним, с 2019 года жители Башкирии платят за отопление по факту потребления – с того момента, когда в квартиры подается тепло. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов.